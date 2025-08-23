Casa Muzeu „Maria Apostol” din Runcu și-a îmbogățit patrimoniul

Casa Muzeu „Maria Apostol„ din comuna Runcu a primit un dar de mare valoare sufletească: un portret al celei care a dus numele localității pe cele mai înalte scene, Maria Apostol. Lucrarea, realizată cu migală și dăruire, este un omagiu adus unei artiste care a rămas în inimile tuturor.

„Mulțumim cu recunoștință domnului Ion Dragomir, dânsul ne-a oferit acest dar prețios. Prin astfel de gesturi, păstrăm vie memoria Mariei Apostol și le arătăm generațiilor viitoare cât de mult înseamnă pentru noi rădăcinile și valorile noastre.”, conform unui mesaj.



