Încep Atelierele Brâncuși-Simpozion Internațional de Pictură 2025! Deschiderea oficială va avea loc mâine

Artiști din țara și din străinătate participă, în perioada 17-25 august, la Atelierele Brâncuși-Simpozion Internațional de Pictură.

Este vorba despre: Peter Harrap (Marea Britanie), Khvicha Tsenguashvili (Georgia), Gavril Popovici (Republica Moldova), Denis Moscalu (Republica Moldova), Anca-Maria Stănciulescu (România), George-Florin Văcaru (România), Bogdan-Petre Epure (România). Curatorul ediției 2025 este Georgiana-Gabriela Brandt.

Evenimentul este organizat sub egida Consiliului Local și Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” și Filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Deschiderea oficială a manifestării este programată pentru 18 august, ora 10:00, la Cula de pe Digul Jiului.