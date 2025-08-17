spot_img
    Soț reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    La data de 15 august 2025, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au fost sesizați prin apel 112 de o femeie, de 37 de ani, din comuna Crușeț, sat Văluța, cu privire la faptul că soțul său, de 46 de ani, a încălcat ordinul de protecție.

    La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Stoina care au constatat faptul că în jurul orei 20:30, în timp ce apelanta se afla la locul de muncă, soțul său a venit la ea, încălcând astfel ordinul de protecție emis împotriva sa.

    În cauză, s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către o persoană împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38, alin. 1, 4 și 5, lit. a și b și dispuse prin ordinul de protecție.

    La data de 16 august 2025, față de bărbatul de 46 de ani a fost luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

