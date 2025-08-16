spot_img
    Cultura

    Dan Puric, astăzi la Polovragi! Alte nume mari în Festival

    Unul dintre cei mai cunoscuți artiști și gânditori ai scenei românești urcă pe scena festivalului de la Polovragi, din această seară. Asta, pentru a aduce un moment unic, în care arta, tradiția și spiritul se împletesc. Prezența sa la Polovragi este o invitație la reflecție și emoție autentică, acolo unde cultura noastră își găsește glasul. Dan Puric nu este singurul invitat special din FestivalDe altfel, trupa care a readus la viață sonoritățile vechi românești și a semnat coloanele sonore ale filmelor „Aferim!” și „Chira Chiralina” a revenit Polovragi! Cu instrumente tradiționale și o energie autentică, Trei Parale ne poartă într-o călătorie sonoră prin secole, la a doua ediție a festivalului. Reamintim că la Polovragi, astăzi, se desfășoară Festivalul International de Cultura și Tradiții Lira Tracă&Taraful lui Orfeu. Au răspuns invitației la acest festival mai mulți oameni de cultură.

     

     

