Întâlniri ale sindicatelor cu filialele din Gorj, Mehedinți și Vâlcea pentru majorare pensiilor din minerit și din sectorul energetic

Luni, 25 august, și miercuri, 27 august 2025, între orele 10:00 – 14:00, sunt programate întâlniri cu conducerile filialelor Federației Naționale a Muncii, având ca temă sesizarea către casele de pensii și Ministerul Muncii.

Întâlnirile vor avea loc după următorul program:

Târgu Jiu – Restaurant Bulevard; responsabili: Tiberiu Grigoriu și Fuioera Constantin

Motru – Restaurant Prezident; responsabil: Mitidoi Nicolae

Drobeta-Turnu Severin – Hotel Severin; responsabil: Ștefănescu Vasile

Plopșoru – Restaurant Izvoare; responsabil: Pănescu Mihai

Rovinari – Restaurant Vagabondul (lângă magazinul Jiul); responsabili: Vasile Guran și Crețan Constantin

Berbești-Vâlcea – Restaurant Iliescu; responsabil: Albeanu Ion

Toți solicitanții trebuie să aibă asupra lor copie după fluturașul cu reținerea, copie după cartea de identitate și numărul dosarului de pensionare. În ultimii ani, mii de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia s-au pensionat în baza Legii 197 și a Legii 74. Au beneficiat de reducerea cu 13 ani a vârstei de pensionare. Nu pentru toată lumea au fost luate în calcul condițiile de muncă, deși s-a lucrat în condiții grele și foarte grele. Prin urmare, nivelul pensiilor nu este cel așteptat. Așadar, sindicatele organizează din nou întâlniri cu pensionarii, pentru sesizarea caselor de pensii și implicit a instanțelor de judecată pentru a obține decizii favorabile, în vederea creșterii pensiilor pe care le încasează minerii și energeticienii din Gorj și din celelalte județe ale Olteniei.

