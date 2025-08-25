Un cunoscut șef se pensionează din CEO

Un cunoscut director se pensionează din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO). Ion Rușeț, care ocupă o funcție de conducere la nivelul companiei energetice a decis să își depună dosarul de pensionare la Casa Județeană de Pensii Gorj. Este în perioada în care depune documentele și în care se fac verificări de acte. Prin urmare, din această toamnă, Ion Rușeț va fi pensionar cu acte în regulă. Acesta nu va mai avea vreo legătură cu angajatorul, spre deosebire de alți șefi care au ales ca după pensionare să revină ca angajați la Complexul Energetic Oltenia.

Ion Rușeț a lucrat foarte mulți ani în sectorul minier și energetic, însă a fost o perioadă de timp și lider de sindicat, precum și primar la Mătăsari la începuturile carierei în politică și administrației. Ulterior, s-a axat mai mult pe activitatea sindicală, după care a intrat în politică la PD și a fost ales senator. În prezent este consilier județean din partea PSD Gorj și președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj.



Apreciază: Apreciază Încarc...