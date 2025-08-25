Investitori alungați de măsurile Guvernului

Puținii investitori care au în plan să deschidă afaceri în Gorj sunt speriați de măsurile anunțate de Guvern. De exemplu, în Turburea, primarul susține că era în discuții cu mai mulți oameni de afaceri. Acum, când lucrurile sunt incerte, afacerile ce vizau unități de producție bat pasul pe loc. ” Am avut discuții cu mai multe persoane interesante să deschidă în Turburea afaceri.Erau gata să vină, să creeze locuri de muncă. Acum sunt speriați de instabilitate și ezită să mai facă vreun pas”, a explicat edilul Ion Bârcă.

