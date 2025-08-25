Gorj: Accident grav, cu victime

Un accident rutier soldat cu mai multe victime a avut loc în localitatea Câlnic. Neacordarea de prioritate în trafic a trimis în spital mai multe persoane. Din primele informații 9 persoane ar fi fost rănite după o coliziune între două autoturisme. La fața locului au ajuns ambulanțe și echipe de descărcare pentru a acorda primul ajutor victimelor.

„Noaptea trecută, în jurul orei 00:00, am fost solicitați să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier cu victime multiple produs între un autoturism și un microbuz pe raza localității Câlnic.

La fața locului au fost dislocate 2 autospeciale pentru descarcerare, 3 ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul instituției noastre, precum și 3 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, echipajele de intervenție constatând că în urma impactului 9 persoane au suferit leziuni.

Din fericire, toate victimele au fost conștiente și cooperante, nefiind încarcerate.

Toate cele 9 victime, 3 femei cu vârste între 44 și 50 de ani și 6 bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani au fost evaluate medical la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare”, a transmis ISU Gorj.