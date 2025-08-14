spot_img
29.6 C
Târgu Jiu
joi, august 14, 2025
Altele
    AcasăActualitateJurnaliști francezi, în vizită la Târgu Jiu și Hobița, în pregătirea anului...
    Actualitate

    Jurnaliști francezi, în vizită la Târgu Jiu și Hobița, în pregătirea anului „Brâncuși 150”

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    42

    Timp de două zile, județul Gorj a fost gazda a doi jurnaliști francezi, în contextul pregătirilor pentru anul 2026, când se vor împlini 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Vizita a fost organizată ca urmare a discuțiilor purtate de Anca Bordușanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, cu Ambasada României la Paris.
    Printre oaspeți s-a numărat Guy Boyer, director editorial al revistei Connaissance des Arts, publicație de referință în domeniul artei, fondată în 1952, dedicată atât patrimoniului clasic, cât și artei contemporane. Pasionat de opera lui Brâncuși de peste două decenii, Boyer a apreciat modul în care sculptorul a gândit amplasarea Ansamblului „Calea Eroilor” din Târgu Jiu.
    Programul vizitei a inclus și Hobița, unde jurnaliștii au vizitat Casa Memorială „Constantin Brâncuși” și Biserica de Lemn din Peștișani. Aceștia au discutat cu reprezentanți locali, printre care Anca Bordușanu, primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, și primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, despre proiectele culturale planificate pentru 2026.
    La final, oaspeții și-au exprimat dorința de a promova Gorjul și de a sprijini organizarea evenimentelor dedicate lui Brâncuși. Anul viitor, Primăria Târgu Jiu, Primăria Peștișani și Consiliul Județean Gorj vor colabora pentru a readuce numele marelui sculptor în atenția publicului internațional, împreună cu alte instituții din țară și din străinătate.

    Articolul precedent
    Zece români victorioși în prima rundă a turneului M15 Târgu Jiu, organizat de Academia de Tenis „Florin Mergea”
    Articolul următor
    Parc fotovoltaic pentru comuna Bărbătești
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!