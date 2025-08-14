Jurnaliști francezi, în vizită la Târgu Jiu și Hobița, în pregătirea anului „Brâncuși 150”

Timp de două zile, județul Gorj a fost gazda a doi jurnaliști francezi, în contextul pregătirilor pentru anul 2026, când se vor împlini 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Vizita a fost organizată ca urmare a discuțiilor purtate de Anca Bordușanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, cu Ambasada României la Paris.

Printre oaspeți s-a numărat Guy Boyer, director editorial al revistei Connaissance des Arts, publicație de referință în domeniul artei, fondată în 1952, dedicată atât patrimoniului clasic, cât și artei contemporane. Pasionat de opera lui Brâncuși de peste două decenii, Boyer a apreciat modul în care sculptorul a gândit amplasarea Ansamblului „Calea Eroilor” din Târgu Jiu.

Programul vizitei a inclus și Hobița, unde jurnaliștii au vizitat Casa Memorială „Constantin Brâncuși” și Biserica de Lemn din Peștișani. Aceștia au discutat cu reprezentanți locali, printre care Anca Bordușanu, primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, și primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, despre proiectele culturale planificate pentru 2026.

La final, oaspeții și-au exprimat dorința de a promova Gorjul și de a sprijini organizarea evenimentelor dedicate lui Brâncuși. Anul viitor, Primăria Târgu Jiu, Primăria Peștișani și Consiliul Județean Gorj vor colabora pentru a readuce numele marelui sculptor în atenția publicului internațional, împreună cu alte instituții din țară și din străinătate.

Apreciază: Apreciază Încarc...