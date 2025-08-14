Zece români victorioși în prima rundă a turneului M15 Târgu Jiu, organizat de Academia de Tenis „Florin Mergea”

Zece jucători români de tenis s-au impus în prima rundă a turneului ITF M15 Târgu Jiu, cu premii totale de 15.000 USD.

În optimile de finală vor avea loc patru dueluri românești: principalul favorit Cezar Crețu – Vlad Cristian Breazu, Ștefan Paloși (nr. 4) – Mihai Răzvan Marinescu, Matei Florin Breazu – Radu Mihai Papoe (nr. 5) și Radu David Țurcanu (nr. 8) – Cezar Gabriel Papoe.

Dragoș Nicolae Cazacu (nr. 7) îl va întâlni pe italianul Vito Dell’elba, iar al doilea favorit, Dan Alexandru Tomescu, va juca împotriva maghiarului Adam Gabor Szoke.

Rezultate:

Simplu, prima rundă

Nr. 1 Cezar Crețu – Robert Guna 6-1, 6-3

Vlad Cristian Breazu – Fermin Tenti (Argentina) 6-2, 3-6, 6-4

Vito Dell’elba (Italia) – Gheorghe Claudiu Schinteie 2-6, 6-3, 6-2

Nr. 7 Dragoș Nicolae Cazacu – Filippo Mazzola 7-5, 6-3

Nr. 4 Ștefan Paloși – Francesco Ferrari (Italia) 6-3, 7-5

Mihai Răzvan Marinescu – Flavio Bocci (Italia) 6-2, 6-1

Matei Florin Breazu – Matteo Mesaglio (Italia) 6-3, 6-0

Nr. 5 Radu Mihai Papoe – Jose Murariu (SUA) 6-4, 6-2

Nr. 8 Radu David Țurcanu – Alessandro Spadola (Italia) 6-0, 6-1

Cezar Gabriel Papoe – David Cristian Cartepuțredă 6-0 (abandon Cartepuțredă)

Samuele Pieri (Italia) – Liviu Popîrlan 6-2, 6-0

Nr. 3 Ilia Snitari (Republica Moldova) – Mihai Alexandru Coman 4-6, 6-1, 6-4

Nr. 6 Tomas Farjat (Argentina) – Jeremy Gschwendtner (Marea Britanie) 7-6 (7/1), 6-3

Denis Constantin Spiridon (Italia) – Ioan Alexandru Chiriță 6-1, 3-0 (abandon Chiriță)

Adam Gabor Szoke (Ungaria) – Matei Daniel Stan 6-2, 1-6, 6-1

Nr. 2 Dan Alexandru Tomescu – Cosmino Banti (Italia) 6-1, 7-5

Dublu, prima rundă

Cezar Crețu / Cristian Măgureanu – Nr. 1 Mihai Răzvan Marinescu / Gheorghe Claudiu Schinteie 6-7 (6/8), 6-4, 11-9

Leonardo Angeloni / Filippo Mazzola (Italia) – Cosimo Banti / Matteo Mesaglio (Italia) 4-6, 7-6 (7/2), 10-3

Nr. 4 Jeremy Gschwendtner (Marea Britanie) / Alessandro Spadola (Italia) – Dragoș Nicolae Cazacu (România) / Julian Messina (SUA) 6-4, 6-3

Ioan Alexandru Chiriță (România) / Jose Murariu (SUA) – Vito Dell’elba (Italia) / Benjamin Zuniga Garcia (Chile) 6-4, 6-1

Adrian Constantin / Alexandru Cristian Dumitru – Tomas Farjat / Fermin Tenti (Argentina) 7-6 (7/4), 3-6, 10-7

Nr. 3 Ștefan Paloși / Dan Alexandru Tomescu – Andrei Cuceu / Ioan Alexandru Teglaș 6-3, 6-4

Andrea Motta / Denis Constantin Spiridon (Italia) – Matei Florin Breazu / Vlad Cristian Breazu 1-6, 6-2, 10-7

Nr. 2 Francesco Ferrari / Federico Valle (Italia) – Mark Negulescu (România) / Ilia Snitari (Republica Moldova) 6-3, 6-3

Sferturi de finală

Nr. 4 Jeremy Gschwendtner (Marea Britanie) / Alessandro Spadola (Italia) – Ioan Alexandru Chiriță (România) / Jose Murariu (SUA) (neprezentare Chiriță / Murariu)