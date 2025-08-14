Parc fotovoltaic pentru comuna Bărbătești

Comuna Bărbătești urmează să beneficieze de o investiție importantă în domeniul energiei regenerabile, prin construirea unui parc fotovoltaic. Potrivit informațiilor furnizate de primarul localității, Adrian Mangu, proiectul se află în prezent în etapa de proiectare tehnică, etapă esențială pentru stabilirea tuturor detaliilor de execuție și a specificațiilor tehnice necesare realizării obiectivului.

Finanțarea lucrărilor este asigurată de Ministerul Mediului, ceea ce permite implementarea proiectului fără a implica resurse financiare din bugetul local. După finalizarea documentației tehnice, autoritățile vor trece la organizarea unei licitații publice, în conformitate cu procedurile legale în vigoare, pentru desemnarea companiei care va realiza construcția.

Amplasamentul viitorului parc fotovoltaic a fost stabilit în zona din spatele Căminului Cultural din Bărbătești, locație considerată potrivită atât din punct de vedere tehnic, cât și din perspectiva accesibilității. Conform declarațiilor primarului, obiectivul este ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, astfel încât parcul să poată deveni operațional în cel mai scurt timp posibil.

Odată pus în funcțiune, sistemul fotovoltaic va produce energie electrică necesară pentru alimentarea iluminatului public și a instituțiilor aflate în subordinea administrației locale. Implementarea acestui proiect este menită să reducă semnificativ costurile de întreținere a serviciilor publice, să crească eficiența energetică la nivel local și să contribuie la utilizarea unor surse de energie prietenoase cu mediul.

Prin realizarea acestui parc fotovoltaic, comuna Bărbătești face un pas concret în direcția modernizării infrastructurii energetice și al alinierii la obiectivele naționale și europene privind tranziția către energie verde.

