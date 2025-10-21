Laborator de patiserie amendat cu 10.000 de lei de inspectorii sanitar veterinari

Inspectorii sanitar veterinari din județul Gorj au amendat cu 10.000 de lei un laborator de patiserie, „pentru neîntreținerea spațiilor“, potrivit unui comunicat al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj.

Inspectorii sanitar veterinari au efectuat controale tematice privind diminuarea risipei alimentare de către unitățile care fac obiectul comerțului cu amănuntul al produselor alimentare (supermarket-uri, hypermarket-uri) și unități de alimentație publică de tip restaurant.

Au fost efectuate controale oficiale in 24 unități din domeniul alimentar, respectiv: 6 supermarketuri, un restaurant, 10 centre de prelucrare lapte integrate exploatațiilor, 2 măcelării, o carmangerie , 4 depozite alimentare cu frig și o unitate de procesare lapte.