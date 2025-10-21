spot_img
    Magistrații de la Tribunalul Gorj suspendă protestul după decizia Curții Constituționale privind neconstituționalitatea legii pensiilor de serviciu

    Adunarea Generală a Judecătorilor de la Tribunalul Gorj s-a întrunit marți, 21 octombrie, în prezența a 40 din cei 41 de magistrați ai instanței, pentru a analiza oportunitatea continuării protestului declanșat la finalul lunii august.

    Președinta Tribunalului Gorj, judecătorul Laura Mihaela Sarcină, i-a informat pe colegi că, potrivit Deciziei nr. 479/2025 pronunțate la 20 octombrie 2025 de Curtea Constituțională a României, legea care aducea modificări pensiilor de serviciu a fost declarată neconstituțională în ansamblul său.

    În urma acestei decizii, magistrații gorjeni au decis să înceteze forma de protest și să reia activitatea de soluționare a cauzelor.

    Judecătorii au subliniat însă, în cadrul ședinței, că modificările frecvente și de substanță ale normelor care reglementează statutul magistraților afectează grav independența justiției. Ei au atras atenția că orice proiect legislativ care vizează sistemul judiciar trebuie adoptat cu respectarea principiilor loialității constituționale, transparenței și consultării corpului magistraților, luând în considerare impactul asupra resurselor umane din sistem.

    „Un corp al magistraților lipsit de garanțiile legislative care îi asigură independența reală, inclusiv pe plan financiar, nu va mai avea forța necesară pentru a garanta drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, inclusiv în raporturile acestora cu statul”, se arată într-un comunicat de presă.

    Legea pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament prevedea ca pensiile magistraților să fie limitate la 70% din salariul net, și nu la 80% din venitul brut, cum este în prezent. Pensia magistraților nu ține cont de contributivitate așa cum este pentru restul categoriilor de lucrători. De asemenea,

