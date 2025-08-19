Liceul din Gorj cu 100% promovabilitate la Bac!

S-au afișat rezultatele examenului de bacalaureat din toamnă. În Gorj, doar 22, 2% dintre candidați au obținut un punctaj de trecere. Există însă și unități de învățământ cu reușită de 100%. Este cazul Colegiului National Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu.

„Felicitări elevilor promoției 2025 , care au promovat în totalitate examenul de bacalaureat! Felicitări si cadrelor didactice, care prin dăruire și profesionalism au făcut posibil acest rezultat meritoriu!

In urma afișării rezultatelor sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat rata de promovare a crescut la 100%. CNET este singurul liceu din Gorj cu promovabilitate 100% la examenul de bacalaureat, în buna tradiție a ultimilor ani”, transmite conducerea liceului.

