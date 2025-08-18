spot_img
    Carierele private care poluează Pleșa vor să se înmulțească

    În zona Pleșa funcționează, în prezent, 11 cariere private care exploatează piatra din zonă. Numărul acestora a crescut substanțial în ultimii iar autorizării au fost date de către două Obștii de pe raza celor două localități care își împart teritoriul, cea de la Bumbești-Jiu și cea din Schela.

    În timp ce cetățenii se plâng că poluarea le afectează sănătatea si casele, privații mai vor să deschidă încă, atenție!!!, cinci cariere în zonă cu un timp de exploatare de maxim cinci ani de zile. Cetățenii din Pleșa au spus nu iar obștile au pus în stand by solicitările.

    Astăzi la Pleșa a venit primarul localității, Constantin Bobaru, împreună cu reprezentanții Gărzii de Mediu Gorj. Au discutat cu cetățenii care, săptămână trecuta au organizat un protest, pentru a atrage atenția că asa nu se mai poate. Cel puțin 500 de tracăre, pline ochi cu piatră, le trec zilnic pe la porți iar casele sunt distruse iar praful si zgomotul sunt insuportabile.

    Cetățenii nu au crezut însă în promisiunea autorității locale si au spus că vor merge înainte cu sesizări, un proces colectiv civil și hârtii. Cât mai multe hârtii… În acest demers sunt susținuți și de un ONG local, Centrul Civic Valea Sadului.

