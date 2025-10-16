spot_img
14.9 C
Târgu Jiu
joi, octombrie 16, 2025
Altele
    AcasăActualitateLiderul Sindicatului Europol acuză că s-a încercat mușamalizarea spargerii sistemului informatic de...
    Actualitate

    Liderul Sindicatului Europol acuză că s-a încercat mușamalizarea spargerii sistemului informatic de la Penitenciarului Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    0

    Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, acuză Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) că a încercat mușamalizarea incidentului spargerii sistemului informatic al Penitenciarului Târgu Jiu, evitând informarea celorlalte unități penitenciare despre gravitatea situației.

    „Este evident că s-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP. Colegii din celelalte judeţe nu ştiau despre această breşă care a fost semnalată pentru prima dată la Târgu Jiu. Asta dovedeşte fără echivoc că această breşă a fost ascunsă pentru a nu pune sub semnul întrebării capacitatea conducerii ANP de a gestiona problemele din sistem”, a declarat Cosmin Andreica într-o intervenție televizată.

    Un deținut, autointitulat hacker și afiliat rețelei Anonymous, a reușit să pătrundă în sistemul informatic al instituției și să obțină acces de administrator.

    Controlul sistemului preluat de deținuți

    Potrivit SNPP, deținuții au reușit să creeze conturi de administrator cu acces complet, ceea ce le-a permis să modifice pedepse, să acorde drepturi necuvenite, inclusiv vizite intime, și să influențeze regimul de detenție. Conturile respective fuseseră inițial distribuite personalului fără o procedură clară de securitate și au rămas active o perioadă îndelungată fără monitorizare.

    Incidentul a fost descoperit întâmplător, prin vigilența unei polițiste de penitenciare care a observat nereguli în conturile de cumpărături ale unor deținuți.

    „Din acele conturi, deținuții au avut acces total la absolut orice – nu doar să vadă, ci și să modifice. Au avut timp suficient să studieze sistemul informatic și să-l exploateze în favoarea lor”, se arată în postarea publicată de SNPP pe rețelele sociale.

    Reacția autorităților

    Administrația Națională a Penitenciarelor a emis un comunicat de presă în care vorbește despre un „posibil incident informatic”, fără a confirma o spargere propriu-zisă a bazei de date. Instituția susține că a luat măsuri pentru izolarea și remedierea situației, notificând IPJ Gorj, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

    Totodată, ANP a transmis că a fost notificată și firma care a dezvoltat aplicația informatică utilizată în sistemul penitenciar.

    Ministrul Justiției: „Este vorba despre o infracțiune”

    Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că a fost declanșată o anchetă penală și că va insista ca vinovații să fie trași la răspundere.

    „Este o infracțiune în curs de investigare. Vom lua toate măsurile necesare pentru a afla adevărul, pentru a-i sancționa pe cei responsabili și pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente”, a spus Marinescu.

    Un sistem vulnerabil și o conducere contestată

    Liderii de sindicat trag un semnal de alarmă cu privire la vulnerabilitatea sistemului penitenciar, în special în contextul în care conducerea ANP este, potrivit acestora, formată din persoane numite politic, fără concurs, ceea ce alimentează lipsa de responsabilitate și dorința de a ascunde problemele reale.

    „Există o reticență constantă de a recunoaște problemele din sistem. Totul se ascunde, pentru a părea că lucrurile funcționează normal”, a subliniat Cosmin Andreica.

    Articolul precedent
    Tânărul de 20 de ani, înmormântat sâmbătă la Piscuri
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!