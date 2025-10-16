Liderul Sindicatului Europol acuză că s-a încercat mușamalizarea spargerii sistemului informatic de la Penitenciarului Târgu Jiu

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, acuză Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) că a încercat mușamalizarea incidentului spargerii sistemului informatic al Penitenciarului Târgu Jiu, evitând informarea celorlalte unități penitenciare despre gravitatea situației.

„Este evident că s-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP. Colegii din celelalte judeţe nu ştiau despre această breşă care a fost semnalată pentru prima dată la Târgu Jiu. Asta dovedeşte fără echivoc că această breşă a fost ascunsă pentru a nu pune sub semnul întrebării capacitatea conducerii ANP de a gestiona problemele din sistem”, a declarat Cosmin Andreica într-o intervenție televizată.

Un deținut, autointitulat hacker și afiliat rețelei Anonymous, a reușit să pătrundă în sistemul informatic al instituției și să obțină acces de administrator.

Controlul sistemului preluat de deținuți

Potrivit SNPP, deținuții au reușit să creeze conturi de administrator cu acces complet, ceea ce le-a permis să modifice pedepse, să acorde drepturi necuvenite, inclusiv vizite intime, și să influențeze regimul de detenție. Conturile respective fuseseră inițial distribuite personalului fără o procedură clară de securitate și au rămas active o perioadă îndelungată fără monitorizare.

Incidentul a fost descoperit întâmplător, prin vigilența unei polițiste de penitenciare care a observat nereguli în conturile de cumpărături ale unor deținuți.

„Din acele conturi, deținuții au avut acces total la absolut orice – nu doar să vadă, ci și să modifice. Au avut timp suficient să studieze sistemul informatic și să-l exploateze în favoarea lor”, se arată în postarea publicată de SNPP pe rețelele sociale.

Reacția autorităților

Administrația Națională a Penitenciarelor a emis un comunicat de presă în care vorbește despre un „posibil incident informatic”, fără a confirma o spargere propriu-zisă a bazei de date. Instituția susține că a luat măsuri pentru izolarea și remedierea situației, notificând IPJ Gorj, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Totodată, ANP a transmis că a fost notificată și firma care a dezvoltat aplicația informatică utilizată în sistemul penitenciar.

Ministrul Justiției: „Este vorba despre o infracțiune”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că a fost declanșată o anchetă penală și că va insista ca vinovații să fie trași la răspundere.

„Este o infracțiune în curs de investigare. Vom lua toate măsurile necesare pentru a afla adevărul, pentru a-i sancționa pe cei responsabili și pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente”, a spus Marinescu.

Un sistem vulnerabil și o conducere contestată

Liderii de sindicat trag un semnal de alarmă cu privire la vulnerabilitatea sistemului penitenciar, în special în contextul în care conducerea ANP este, potrivit acestora, formată din persoane numite politic, fără concurs, ceea ce alimentează lipsa de responsabilitate și dorința de a ascunde problemele reale.

„Există o reticență constantă de a recunoaște problemele din sistem. Totul se ascunde, pentru a părea că lucrurile funcționează normal”, a subliniat Cosmin Andreica.