Cursul euro rămâne la 5,09 lei

    Euro a scăzut la minimul ultimelor trei săptămâni

    Leul se tranzacționa joi într-un culoar apropiat de cel de la jumătatea săptămânii, pe fondul reducerii aversiunii față de risc, iar metalul galben a atins un nou maxim istoric.

    Cursul euro a scăzut marginal de 5,0885 la 5,0884 lei iar transferurile se realizau în culoarul 5,085 – 5,09 lei.

    Lichiditatea ridicată din piața monetară, în condițiile în care băncile preferă să-și „parcheze” excedentul de lei în depozite la BNR pentru care primesc o dobândă de 5,5%, în loc să caute modalități noi care se stimuleze creditarea populației sau companiilor, a adus o scădere mai consistentă a indicilor ROBOR.

    În aceste condiții, indicele la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,46 la 6,41%, mai jos față de rata de politică monetară care se află la 6,5%. Cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,58% iar cel la 12 luni de la 6,81 la 6,79%.

    La rândul ei, Trezoreria a profitat de excesul de lei din piață și s-a împrumutat cu 500 milioane lei, sumă egală cu cea programată. Scadența titlurilor de stat este în aprilie 2035, iar statul a acceptat să plătească o dobândă medie anuală de 7,04%.

    Pentru a ține bugetul de stat pe linia de plutire, Finanțele apelează și la piețele externe, prin emisiuni publice sau plasamente private. La începutul acestei luni, Trezoreria a atras 4 miliarde de euro care s-au adăugat 500 milioane euro prin intermediul unui plasament privat, cu scadența în august 2030 și o dobândă de circa 4%.

    Decizia guvernului francez de a amâna reforma sistemului de pensii, ceea ce i-a permis să reziste la două moțiuni de cenzură, a influențat pozitiv evoluția euro care se tranzacționa în culoarul 1,1642 – 1,1675 dolari. În piața locală, cursul monedei americane a scăzut de la 4,3738 la 4,3642 lei.

    Media francului elvețian a urcat de la 5,4659 la 5,4799 lei, iar lira sterlină de la 5,8384 la 5,8646 lei.

    Prețul gramului de aur care a atins la jumătatea săptămânii un record de 589,7493 lei, a urcat joi la unul nou de 593,6640 lei, consecință a aprecierii constante a metalului galben.

    Joia aceasta, uncia de aur a atins un nou maxim de 4.252,10 dolari, după creșterea de la jumătatea săptămânii la 4.219,10 dolari.

    Uncia a crescut în ultimele 30 de zile cu 567 dolari, iar față de aceeași perioadă a anului trecut a câștigat 1.570 dolari.

    Media monedelor din regiune se aprecia la 4,2517 zloți/euro, respectiv 389,35 forinți/euro.

    Bitcoin se tranzacționa între 109.722 – 111.965 dolari iar ether fluctua în culoarul 3.946 – 4.081 dolari.

