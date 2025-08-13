Localnicii din Bălești au beneficiat consultații gratuite

Zeci de locuitorii ai comunei Bălești au beneficiat de consultații gratuite din partea asistentele medicale comunitare. Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul a trei zile.

„În zilele de 12 și 13 august 2025, la cortul special amenajat în fața sediului Primăriei Bălești, asistentele medicale comunitare au desfășurat activități de informare privind efectele temperaturilor extreme, precum și recomandări pentru populație în caz de caniculă.

Cetățenilor, care au ajuns în această zonă, le-a fost măsurată valoarea tensiunii arteriale, a pulsului și saturația oxigenului din sânge și le-a fost determinată valoarea glicemiei“, au transmis reprezentanții Primăriei Bălești.