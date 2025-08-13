AcasăÎntreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice...Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 20.08.2025By Ana Bîrcă13/08/2025 15:13041AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 20.08.2025.Apreciază:Apreciază Încarc... AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedentLocalnicii din Bălești au beneficiat consultații gratuiteArticolul următorConsiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic MotruAna Bîrcăhttp://www.igj.roTe-ar mai putea interesa Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 20.08.2025 13/08/2025 12:11 Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 20.08.2025 13/08/2025 10:10 Întreruperi în alimentarea cu energie electricăDistribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 19.08.2025 12/08/2025 13:45 LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspunsComentariu:Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:*Introduceți aici numele dvs. Email:*Ați introdus o adresă de e-mail incorectă!Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Ultima oră!Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru 13/08/2025 16:54 Localnicii din Bălești au beneficiat consultații gratuite 13/08/2025 14:58 Șofer beat la volan depistat de polițiști 13/08/2025 14:43 Bărbat din Târgu Jiu, arestat preventiv pentru că și-a snopit în bătaie soția 13/08/2025 14:37 Încărcați mai multeComentarii recente Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj! Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție! inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut! Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!! George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor Zoia pe Eficiență și control al temperaturii