miercuri, august 13, 2025
    Eveniment

    Șofer beat la volan depistat de polițiști

    Un bărbat din comuna Bâlteni a fost depistat la volan de polițiști sub influența alcoolului.
    „La data de 12 august 2025, polițiștii Secţiei 5 Poliţie Rurală Rovinari au identificat în flagrant un bărbat, de 40 de ani, din comuna Bâlteni, sat Vlăduleni, în timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Moi, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentraţie de 1,24mg/litru alcool pur în aer expirat.

    Bărbatul a fost condus la Spitalul Orăşenesc Rovinari unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului“, se arată într-un comunicat al Poliției Gorj.

