11.7 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 29, 2025
    Actualitate

    Lucrări la cel mai nou sat de vacanță din Gorj

    Comuna Polovragi, județul Gorj, se pregătește pentru extinderea infrastructurii turistice odată cu implementarea unui proiect de extindere a rețelei de canalizare în cel mai recent sat de vacanță planificat în zonă. Bugetul alocat pentru acest obiectiv depășește 3,5 milioane de lei, iar lucrările sunt programate să înceapă în această toamnă.
    Satul de vacanță va fi situat la intrarea în Cheile Oltețului și va cuprinde 88 de unități de cazare, constând exclusiv în case de vacanță și pensiuni. „În satul de vacanță vor fi construite numai pensiuni și case de vacanță”, a declarat Gheorghe Epure, primarul comunei Polovragi.
    Spre deosebire de alte zone turistice din județ, cum este Rânca, terenul destinat construcțiilor a fost sistematizat, iar infrastructura planificată include străzi, iluminat public, trasee pentru apă și canalizare, precum și alte utilități. Parcelele vor avea suprafețe cuprinse între 400 și 1.200 de metri pătrați. Clădirile vor respecta un cod estetic unitar, fațadele urmând a fi vopsite alb, iar acoperișurile maro sau roșii. Materialele principale de construcție vor fi piatra și lemnul, iar clădirile nu vor depăși două etaje cu mansardă.
    Persoane din județe precum Dolj, Gorj, București, Constanța și din regiuni ale Moldovei au concesionat deja terenuri în această zonă.
    În paralel, autoritățile locale lucrează la elaborarea Planului de Urbanism General al comunei Polovragi. Documentația va stabili zonele de dezvoltare ale localității și va pune accent pe susținerea activităților din turism și horeca.
    Comuna Polovragi a fost atestată ca stațiune turistică de interes local în noiembrie 2018, alături de orașul Novaci, printr-o hotărâre a Guvernului promovată de Ministerul Turismului. În 2023, Polovragi a fost inclusă în topul destinațiilor turistice ale anului, concurând cu stațiuni cunoscute la nivel național, precum Mamaia.

    Târgujian reținut pentru proxenetism
    Blocurile „groazei” de la Mătăsari, reabilitate cu 3 milioane de euro
