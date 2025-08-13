Lucrări majore la stațiile de epurare din Drăguțești: Aparegio Gorj modernizează infrastructura pentru un serviciu mai sigur și mai curat

S.C. Aparegio Gorj S.A. anunță că, începând cu luna august 2025, vor fi demarate lucrări ample de întreținere și modernizare la cele două stații de epurare din comuna Drăguțești. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor de canalizare, asigurând un sistem sigur, eficient și prietenos cu mediul.

Prima etapă a intervențiilor va viza Stația de Epurare Ape Uzate din satul Iași-Gorj, urmând ca, ulterior, lucrările să continue la stația ce deservește satele Drăguțești și Cârbești. Toate lucrările se desfășoară cu aprobările necesare din partea autorităților de mediu și ape, pentru a garanta respectarea normelor legale și reducerea impactului asupra comunității și mediului înconjurător.

De la preluarea administrării sistemelor de apă și canalizare din Drăguțești, Aparegio Gorj S.A., în colaborare cu U.A.T. Drăguțești, a implementat măsuri continue pentru a asigura apă potabilă la standarde ridicate. Modernizările actuale fac parte din strategia pe termen lung a companiei de a proteja resursele de apă ale județului Gorj și de a oferi un nivel sporit de confort și siguranță locuitorilor.

Reprezentanții Aparegio Gorj transmit mulțumiri cetățenilor pentru înțelegere și sprijin pe durata lucrărilor, subliniind că aceste investiții vor aduce beneficii durabile întregii comunități.