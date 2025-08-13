spot_img
22.9 C
Târgu Jiu
miercuri, august 13, 2025
Altele
    AcasăEvenimentDoi tineri din comuna Urdari au bătut un bărbat până când i-au...
    EvenimentHeadlines

    Doi tineri din comuna Urdari au bătut un bărbat până când i-au rupt colonul

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    237

    Doi tineri din comuna Urdari au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au bătut cu bestialitate un localnic, care s-a ales, în urma loviturilor primite, cu colonul rupt.

    Cei doi agresori sunt acuzați acum de tentativă de omor: „Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 13.08.2025, ora 00:31, a inculpaților P.C. și F.A.D., cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor, prevăzute de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte prevăzute și pedepsite de art.371 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, referitor la concursul de infracțiuni.
    Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu și declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, prin ordonanța din data de 12.08.2025.
    Conform probatoriului administrat până în prezent în cauză, s-a reținut că în seara zilei de 10.08.2025, în jurul orelor 23:00, în timp ce se aflau pe DJ 674, pe raza comunei Urdari, satul Urdari, județul Gorj, în dreptul imobilului cu nr. 272, pe fondul unui conflict spontan, inculpații F.A.D. și P.C. au agresat fizic persoana vătămată, M.L., pe care au lovit-o în mod repetat cu pumnii și cu picioarele, cu o intensitate deosebită în zona feței și a corpului, producându-i multiple leziuni, la nivelul buzei superioare, membrelor superioare și inferioare, hemitorace stâng, precum și la nivelul colonului transvers (ruptură), care au impus intervenția chirurgicală în data de 11.08.2025, la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, așa cum rezultă din concluziile preliminare emise de medical legist din cadrul SML Gorj.
    Leziunile pot data din 10.08.2025, necesită de la producere 35-40 zile îngrijiri medicale și au pus în primejdie viața victimei. Totodată prin actele de violență fizică, exercitate asupra persoanei vătămate în public, inculpații au creat o stare de temere și indignare persoanelor prezente tulburând ordinea și liniștea publică.
    Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni, urmând a fi dispuse în continuare măsuri legale“, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

    Articolul precedent
    Lucrări majore la stațiile de epurare din Drăguțești: Aparegio Gorj modernizează infrastructura pentru un serviciu mai sigur și mai curat
    Articolul următor
    Peste 100 de persoane s-au adunat în curtea liceului din Bumbești Jiu pentru a vedea Perseidele
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    GEO pe Fără medii de 10 la Bacalaureatul din Gorj. Surpriza oferită de către un absolvent de la Liceul Tehnologic Bâlteni
    rent a car otopeni pe Femeie călcată de tren
    Ducu pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    Zoia pe Eficiență și control al temperaturii
    error: Content is protected !!