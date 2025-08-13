Doi tineri din comuna Urdari au bătut un bărbat până când i-au rupt colonul

Doi tineri din comuna Urdari au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au bătut cu bestialitate un localnic, care s-a ales, în urma loviturilor primite, cu colonul rupt.

Cei doi agresori sunt acuzați acum de tentativă de omor: „Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 13.08.2025, ora 00:31, a inculpaților P.C. și F.A.D., cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor, prevăzute de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, fapte prevăzute și pedepsite de art.371 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, referitor la concursul de infracțiuni.

Dosarul a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu și declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, prin ordonanța din data de 12.08.2025.

Conform probatoriului administrat până în prezent în cauză, s-a reținut că în seara zilei de 10.08.2025, în jurul orelor 23:00, în timp ce se aflau pe DJ 674, pe raza comunei Urdari, satul Urdari, județul Gorj, în dreptul imobilului cu nr. 272, pe fondul unui conflict spontan, inculpații F.A.D. și P.C. au agresat fizic persoana vătămată, M.L., pe care au lovit-o în mod repetat cu pumnii și cu picioarele, cu o intensitate deosebită în zona feței și a corpului, producându-i multiple leziuni, la nivelul buzei superioare, membrelor superioare și inferioare, hemitorace stâng, precum și la nivelul colonului transvers (ruptură), care au impus intervenția chirurgicală în data de 11.08.2025, la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, așa cum rezultă din concluziile preliminare emise de medical legist din cadrul SML Gorj.

Leziunile pot data din 10.08.2025, necesită de la producere 35-40 zile îngrijiri medicale și au pus în primejdie viața victimei. Totodată prin actele de violență fizică, exercitate asupra persoanei vătămate în public, inculpații au creat o stare de temere și indignare persoanelor prezente tulburând ordinea și liniștea publică.

Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni, urmând a fi dispuse în continuare măsuri legale“, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.