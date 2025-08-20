Lucrări pentru prevenirea inundațiilor în orașul Tismana

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a finalizat o lucrare importantă pentru siguranța comunității din Tismana: decolmatare și apărare de mal pârâu Tismana pe o lungime de 150 de metri.



„Precipitațiile abundente, din ultima perioadă, au generat viituri repetate pe pârâul Tismana, antrenând material aluvionar și producând eroziuni de mal, depuneri haotice de balast și riscuri asupra proprietăților riverane.

Obiectivul lucrării:

– Stoparea fenomenului de eroziune a malurilor;

– Asigurarea secțiunii optime de scurgere la ape mari;

– Punerea în siguranță a proprietăților din zonă;

– Diminuarea efectelor negative asupra mediului.

Execuția lucrărilor:

Albia minoră a pârâului Tismana, pe o lungime de 0,150 km;

Consolidarea malului stâng cu anrocamente din piatră brută, pe 35 m. (…)

Prin aceste lucrări se asigură secțiunea optimă de scurgere a viiturilor, se protejează proprietățile riverane și se contribuie la menținerea echilibrului ecologic al zonei.

Lucrările nu afectează negativ apele de suprafață sau subterane, ci, dimpotrivă, creează premisele revenirii zonei la un cadru natural stabil“, au transmis reprezentanții Apelor Române Jiu.