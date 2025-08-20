Baschetbalistul gorjean Mihnea Vlaicu Popa continuă la CSM Galați și în sezonul 2025/2026

Tânărul baschetbalist român Mihnea Vlaicu Popa va evolua și în următorul sezon competițional pentru CSM Galați, conform informațiilor publicate de eurobasket.com.

În vârstă de 19 ani, jucătorul de poziția 1 se pregătește pentru al doilea său sezon în Liga Națională de Baschet Masculin. În stagiunea trecută, Vlaicu a bifat 37 de meciuri pentru echipa de la malul Dunării, având medii de 4,4 puncte și 2,2 pase decisive, în puțin peste 15 minute jucate pe meci.

Cariera sa include și două sezoane la nivelul Ligii I, unde a evoluat pentru CSU Știința București și Corona Brașov. La CSM Galați, Mihnea Vlaicu va fi al doilea conducător de joc alături de sârbul Mihailo Jovicic.