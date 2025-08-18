Medicii pregătesc externarea primarului rănit într-un accident rutier la Scoarța

Medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu pregătesc săptămâna acesta externarea primarului din Scoarța, Ion Stamatoiu. Acesta a fost implicat într-un accident rutier pe raza localității. Împreună cu primarul, în evenimentul rutier au fost rănite alte două fetițe, între care una este nepoata edilului. Polițiștii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă în acest caz. Este de precizat că Ion Stamatoiu s-a ales cu fracturi în zona costală.

„La data de 2 august a.c., polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de către un localnic, cu privire la faptul că a avut loc un eveniment rutier cu victime, pe raza localității Budieni din comuna Scoarța.

Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce un bărbat de 73 de ani, din comuna Scoarța, conducea un triciclu electric, pe DC 82 Budieni, din direcția satului Budieni către satul Copăcioasa, în dreptul căminului cultural de pe raza satului Budieni, în încercarea de a evita mai mulți câini aflați pe partea carosabilă, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, conducătorul autovehiculului și două fetițe de 8 și 10 ani, aflate în triciclul electric, au fost preluați de echipaje medicale și transportați la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru efectuarea de investigații și acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul triciclului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”, conform IPJ Gorj.

