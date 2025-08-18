spot_img
24.5 C
Târgu Jiu
luni, august 18, 2025
Altele
    AcasăActualitateMedicii pregătesc externarea primarului rănit într-un accident rutier la Scoarța
    Actualitate

    Medicii pregătesc externarea primarului rănit într-un accident rutier la Scoarța

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    334

    Medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu pregătesc săptămâna acesta externarea primarului din Scoarța, Ion Stamatoiu. Acesta a fost implicat într-un accident rutier pe raza localității. Împreună cu primarul, în evenimentul rutier au fost rănite alte două fetițe, între care una este nepoata edilului. Polițiștii au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă în acest caz. Este de precizat că Ion Stamatoiu s-a ales cu fracturi în zona costală.
    „La data de 2 august a.c., polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de către un localnic, cu privire la faptul că a avut loc un eveniment rutier cu victime, pe raza localității Budieni din comuna Scoarța.
    Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce un bărbat de 73 de ani, din comuna Scoarța, conducea un triciclu electric, pe DC 82 Budieni, din direcția satului Budieni către satul Copăcioasa, în dreptul căminului cultural de pe raza satului Budieni, în încercarea de a evita mai mulți câini aflați pe partea carosabilă, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar răsturnat în afara părții carosabile.
    În urma evenimentului rutier, conducătorul autovehiculului și două fetițe de 8 și 10 ani, aflate în triciclul electric, au fost preluați de echipaje medicale și transportați la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru efectuarea de investigații și acordarea de îngrijiri medicale.
    Conducătorul triciclului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
    În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”, conform IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Campanie de prevenție și conștientizare a cancerului într-o comună din Gorj
    Articolul următor
    Peste 100 de hectare devastate în Cartierul Narciselor: imagini surprinse cu drona
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!