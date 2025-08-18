Peste 100 de hectare devastate în Cartierul Narciselor: imagini surprinse cu drona

Un incendiu de proporții a afectat 126,6 hectare de vegetație în Cartierul Narciselor din Târgu Jiu, potrivit măsurătorilor aeriene. Imaginile surprinse de dronă arată un peisaj devastat: o mare de cenușă și vegetație arsă.

Fumul se ridică încă ușor, în timp ce razele soarelui pătrund printre rămășițele copacilor, semn că natura, deși grav afectată, își va regăsi treptat puterea de regenerare, a declarat Ștefan Protesi Sefter, localnic din Târgu Jiu.

Autoritățile locale continuă evaluarea pagubelor și monitorizarea zonei pentru prevenirea unor noi focare.



