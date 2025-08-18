spot_img
24.5 C
Târgu Jiu
luni, august 18, 2025
Altele
    AcasăSănătateCampanie de prevenție și conștientizare a cancerului într-o comună din Gorj
    Sănătate

    Campanie de prevenție și conștientizare a cancerului într-o comună din Gorj

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    64

    Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) continuă ediția a III-a a proiectului „Grija noastră – Să fii sănătos!”, cofinanțat din bugetul județului Gorj pentru anul 2025, printr-un eveniment dedicat comunității. Acesta va avea loc pe 25 august, în comuna Negomir.
    Evenimentul va începe la Casa de Cultură Negomir, de la ora 15:00, unde localnicii vor avea ocazia să discute cu medici specialiști despre conștientizare, prevenție și depistarea cancerului, adresându-le întrebări direct.
    De asemenea, la dispensarul medical din comună vor fi oferite consultații gratuite de către medici voluntari. Participanții pot beneficia de:
    consult pneumologic și spirometrie pentru evaluarea sănătății respiratorii;
    programări pentru ecografii, realizate pe 26 august;
    programări pentru analize medicale, cu prelevarea probelor pe 27 august, începând cu ora 08:00.
    Participarea este gratuită, iar accesul se face prin prezentarea directă la fața locului.

    Articolul precedent
    Hartă cu zonele cu zonele de risc din Defileul Jiului
    Articolul următor
    Medicii pregătesc externarea primarului rănit într-un accident rutier la Scoarța
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!