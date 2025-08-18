Campanie de prevenție și conștientizare a cancerului într-o comună din Gorj

Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj (ABC Gorj) continuă ediția a III-a a proiectului „Grija noastră – Să fii sănătos!”, cofinanțat din bugetul județului Gorj pentru anul 2025, printr-un eveniment dedicat comunității. Acesta va avea loc pe 25 august, în comuna Negomir.

Evenimentul va începe la Casa de Cultură Negomir, de la ora 15:00, unde localnicii vor avea ocazia să discute cu medici specialiști despre conștientizare, prevenție și depistarea cancerului, adresându-le întrebări direct.

De asemenea, la dispensarul medical din comună vor fi oferite consultații gratuite de către medici voluntari. Participanții pot beneficia de:

consult pneumologic și spirometrie pentru evaluarea sănătății respiratorii;

programări pentru ecografii, realizate pe 26 august;

programări pentru analize medicale, cu prelevarea probelor pe 27 august, începând cu ora 08:00.

Participarea este gratuită, iar accesul se face prin prezentarea directă la fața locului.

