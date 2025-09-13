Mesajul președintelui CJ Gorj de Ziua Pompierilor

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a adresat un mesaj, astăzi, de Ziua Pompierilor din România celor care prin profesia aleasă protejează bunurile populației și protejează viața cetățenilor.

„Astăzi spunem un sincer mulțumesc celor care aleg, zi de zi, să fie aproape de oameni în cele mai grele momente. Pompierii sunt eroii care nu ezită să riște totul pentru a salva vieți, pentru a proteja case, familii și comunități. Pompierii reprezintă un simbol al devotamentului și al solidarității, fiind mereu în prima linie, indiferent de pericolele întâlnite. Munca lor înseamnă nu doar intervenții rapide, ci și o adevărată lecție de dăruire și responsabilitate pentru fiecare dintre noi. În numele Consiliului Județean Gorj, transmit respectul și recunoștința noastră tuturor pompierilor gorjeni și români. Suntem mândri să știm că avem în județ oameni pregătiți și dedicați, care veghează zi și noapte asupra siguranței cetățenilor. La mulți ani tuturor pompierilor din România”, a menționat Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj.