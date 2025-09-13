spot_img
    Eveniment

    Scandal finalizat cu cinci victime, dintre care un decedat, la Boldan în Craiova

    Un bărbat a murit și alți patru au fost răniți, în urma scandalului, de astăzi, din zona Boldan, Craiova. Cei patru răniți au fost transportați la spital, iar alți trei bărbați se află în custodia poliției, în urma scandalului cu bâte și topoare din zona Boldan, Craiova. 

    “În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor. Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, potrivit IPJ Dolj.

