Mii de pelerini la Tismana, la proclamarea canonizării Sfântului Gherasim

Mii de credincioși din întreaga țară au participat duminică la Mănăstirea Tismana (Gorj) la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim.

Manifestările au început vineri, cu un simpozion național și lansări de cărți, au continuat sâmbătă cu Slujba de Priveghere și s-au încheiat duminică prin Sfânta Liturghie și ceremonia de canonizare.

„Suntem din Hunedoara. Am dorit să particip pentru că este un eveniment unic“, a spus o femeie din Petroșani.

Sfântul Gherasim, fost stareț al mănăstirilor Tismana și Arnota, a murit în detenție, la 25 decembrie 1951, după ce a fost persecutat de regimul comunist.