    Actualitate

    Tradițiile autentice ale Gorjului, promovate la Stroiești

    0
    0

    Tradițiile gorjenești continuă să fie apreciate și sprijinite prin inițiative care pun în valoare meșteșugurile locale. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu, a participat recent la șezătoarea organizată de meșterul popular Liliana Arapu, instructor în cadrul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, în atelierul său din Stroiești, comuna Arcani.

    Evenimentul a oferit participanților o incursiune autentică în atmosfera de odinioară, unde s-a tors lâna, s-au pregătit materiale pentru cusut și țesut, s-a cântat la fluier și s-au savurat bucate tradiționale. Alături de elevii săi, meșterul Liliana Arapu a demonstrat măiestria și pasiunea pentru păstrarea meșteșugurilor tradiționale gorjenești.

    „Am fost prezentă tocmai pentru a arăta că sprijinim și promovăm meșterii populari ori de câte ori avem ocazia. În această toamnă, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, pregătim un proiect special pentru promovarea meșterilor populari gorjeni, pentru ca tradițiile gorjenești să fie duse mai departe și cunoscute chiar și în afara țării”, a declarat Anca Bordușanu.

    Vicepreședintele CJ Gorj a subliniat importanța respectului față de tradițiile locale și față de oamenii care le păstrează vii: „Este datoria noastră să arătăm respect pentru tradițiile care ne definesc și să îi susținem pe cei care, cu pasiune și răbdare, le duc mai departe. Respect pentru meșteșug, respect pentru oamenii care păstrează vie identitatea noastră!”

    Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților județene de a conserva și promova patrimoniul cultural gorjenesc, încurajând meșteșugarii locali și păstrând vii obiceiurile tradiționale pentru generațiile viitoare.

