duminică, septembrie 21, 2025
    MiniFestivalul Sustenabilității și Green Bike Race 2025, la Drăguțești

    Pe 21 septembrie, la Aventura Parc din comuna Drăguțești, județul Gorj, are loc MiniFestivalul Sustenabilității – TrecemPeVerde, un eveniment dedicat tinerilor și comunităților care își doresc să contribuie la un viitor mai responsabil față de mediu.
    Festivalul include o serie de activități diverse: cea de-a treia ediție a cursei de biciclete Green Bike Race 2025 (12:30 – 15:00), ateliere interactive cu teme variate (15:00 – 18:00), o proiecție de film documentar urmată de discuții cu invitați speciali (18:00 – 19:30), dar și activități sportive, precum cățărările.
    Evenimentul este organizat de Asociațiile Bankwatch România și BeTeen, cu sprijinul Aventura Parc Drăguțești, și își propune să creeze un cadru de învățare și implicare pentru comunitate, abordând teme precum tranziția justă și protejarea mediului.

