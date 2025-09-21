Campionatul Regional de Viteză în Coastă a închis în această dimineață Transalpina (DN67C), între Novaci și Rânca! Astfel, duminică, 21 septembrie 2025, circulația rutieră pe drumul național DN67C, sectorul cuprins între km 16+000 și km 21+000 (Novaci – Rânca), este închisă temporar, în următoarele intervale orare:
• 08:00 – 13:30
• 14:30 – 19:00
Restricția este necesară pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv CUPA NOVACI – CRCV Rânca 2025, etapă a V-a a Campionatului Regional de Viteză în Coastă.
În intervalul orar 13:30 – 14:30, măsura de închidere a circulației va fi ridicată.
Măsura de închidere a fost instituită de către organizator, cu sprijinul echipajelor din cadrul Poliției Rutiere.
A fost închisă Transalpina în această dimineață
