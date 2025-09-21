Un spectacol grandios încheie Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” la Baia de Fier

Festivalul Folcloric Pastoral „Coborâtul oilor de la munte” se încheie astăzi, 21 septembrie, la Baia de Fier, cu un spectacol de amploare organizat în zona intrării la Peștera Muierii.

Primăria și Consiliul Local Baia de Fier, alături de partenerii instituționali, au pregătit un program menit să aducă în prim-plan tradițiile autentice ale satului românesc.

De la ora 10:00, pe scenă vor urca Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, dar și ansambluri folclorice din județele Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj, Teleorman și Mehedinți.

Evenimentul, realizat în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși” și Căminul Cultural Baia de Fier, marchează finalul unei ediții dedicate cântecului, portului și obiceiurilor populare.

Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” transformă Baia de Fier într-un punct de întâlnire pentru iubitorii de folclor și cultură tradițională, reînviind tradițiile pastorale și spiritul comunității.

