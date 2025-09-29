spot_img
11.7 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 29, 2025
Altele
    AcasăActualitateNinsoare pe Transalpina. Lucrătorii de la Drumurile Naționale monitorizează starea drumului
    ActualitateHeadlines

    Ninsoare pe Transalpina. Lucrătorii de la Drumurile Naționale monitorizează starea drumului

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    61

    Ploaia s-a transformat în lapoviță și ninsoare pe Transalpina. Pe carosabil s-a depus un strat subțire de zăpadă. În zona montană, temperatura a scăzut până la 3 grade Celsius.

    Lucrătorii de la Drumurile Naționale verifică starea drumului. „Pe DN 67 C se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Facem un apel la conducătorii auto să nu circule, dacă nu sunt echipați corespunzător, pentru că în aceste condiții este obligatorie echiparea cu anvelope de iarnă.

    Colegii noștri de la baza Rânca fac revizii permanente pe acest sector de drum și în cazul în care vor apărea probleme se poate lua inclusiv decizia restricționării circulației rutiere pe o anumită perioadă. Monitorizăm situația și vom anunța deciziile care vor fi luate pentru circulația pe sectorul montan“, a spus Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova

    Articolul precedent
    Video: Ce a făcut o vulpe pe terasa unui restaurant din Târgu Jiu? Imagini virale
    Articolul următor
    Distribuţie Oltenia anunţă programul de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 06.10.2025
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!