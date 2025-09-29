Ninsoare pe Transalpina. Lucrătorii de la Drumurile Naționale monitorizează starea drumului

Ploaia s-a transformat în lapoviță și ninsoare pe Transalpina. Pe carosabil s-a depus un strat subțire de zăpadă. În zona montană, temperatura a scăzut până la 3 grade Celsius.

Lucrătorii de la Drumurile Naționale verifică starea drumului. „Pe DN 67 C se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Facem un apel la conducătorii auto să nu circule, dacă nu sunt echipați corespunzător, pentru că în aceste condiții este obligatorie echiparea cu anvelope de iarnă.

Colegii noștri de la baza Rânca fac revizii permanente pe acest sector de drum și în cazul în care vor apărea probleme se poate lua inclusiv decizia restricționării circulației rutiere pe o anumită perioadă. Monitorizăm situația și vom anunța deciziile care vor fi luate pentru circulația pe sectorul montan“, a spus Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova