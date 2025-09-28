Video: Ce a făcut o vulpe pe terasa unui restaurant din Târgu Jiu? Imagini virale

O vulpe a fost surprinsă în timp ce defila în terasa unui local din centrul municipiului Târgu Jiu. În căutare după hrană, animalul se plimbă nestingherit în interiorul terasei, dintr-o parte în alta.

În imagini se observă cum ia la rând fiecare masă, este atentă la gălăgia de pe stradă și, în final, plecă ” dezamăgită”.

Nu este prima dată când o vulpe este surprinsă pe străzile din oraș. Astfel de ipostaze au fost surprinse de cetățeni și în alte zone ale orașului, chiar și pe bulevardele principale.