    Noul director al Penitenciarului Târgu Jiu nu și-a ocupat scaunul! Fosta conducere semnează încă acte

    Stoica Anamaria
    Sindicatele din Penitenciarul Târgu Jiu, la informațiile anunțate de masă media, privind destituirea conducerii Penitenciarului Târgu Jiu, au vehiculat mele noului director al unității de detenție.

    Acesta ar fi directorul adjunct al Penitenciarului de Maxima Siguranță Craiova, Alex Cristian Noană, șef care nu s-a prezentat însă astăzi să își intre în drepturi, deoarece de la ANP nu a ajuns la Penitenciarul Târgu Jiu, decizia de schimbare a conducerii.

    În concluzie, Teodor Iancu a condus și astăzi Penitenciarul Târgu Jiu dar și adjunctul său, Claudiu Oance.„Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunța luni că a decis înlocuirea directorului unității și a directorului adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, pentru tardivitatea raportării, după breșa de securitate informatică de la Penitenciarul Târgu Jiu”, titra ieri Mediafax. Astăzi însă, în mod frapant, închisoarea are aceiași conducere. Directorul nu a primit decizia de schimbare, iar activitatea a mers înainte. Mâine situația se va repeta, cu siguranță, demonstrând că ANPC vorbește dar nu face nimic.

    Stoica Anamaria
