Târgu Jiu
marți, octombrie 21, 2025
    VIDEO Șase persoane au fost reținute în cazul șoferului de microbuz din Mușetești care a fost bătut de persoane mascate

    Șase persoane au fost reținute de polițiștii gorjeni, în urma perchezițiilor efectuate astăzi la persoane suspectate de agresiune asupra șoferului de microbuz din Mușetești, care a fost lovit de persoane mascate chiar în fața propriei case.

    „Ca urmare a perchezițiilor din data de 21 octombrie 2025, efectuate în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, față de un bărbat, de 42 de ani, din Mușetești, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au continuat cercetările în cauză, procedând la identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, în identitatea a 3 bărbați, de 20, 25 și 38 de ani și o femeie de 23 de ani, iar ca urmare a probatoriului administrat a fost dispusă efectuarea în continuarea a urmăririi penale față de aceștia pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, atât în forma autoratului, cât și în forma instigării și complicității.

    De asemenea, față de bărbatul de 38 de ani a fost dispusă extinderea urmăririi penale și cu privire la săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, folosit la comiterea faptei, utilizând plăcuțe cu număr de înmatriculare fals.

    Totodată, ca urmare a cercetărilor, polițiștii au dispus extinderea urmăririi penale față de doi bărbați, de 21 și 37 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în forma instigării și complicității, împrejurare în care, de asemenea, aceștia au fost identificați și conduși la sediul I.P.J. Gorj, în baza mandatelor de aducere.

    Față de cele 6 persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 22.10.2025 să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale. În continuare, polițiștii efectuează cercetări“, au transmis polițiștii.

    Articolul precedent
    Noul director al Penitenciarului Târgu Jiu nu și-a ocupat scaunul! Fosta conducere semnează încă acte
