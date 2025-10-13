Noul serviciu de salubrizare din Gorj, lansat în premieră la Rovinari

Noul serviciu de salubrizare va fi lansat în premieră în județul Gorj pe data de 23 octombrie.

Societatea Iridex Group Salubrizare va asigura ridicarea gunoiului în 51 de localități din județul Gorj.

,Noul serviciu de salubrizare din Gorj va fi lansat pe data de 23 octombrie la Rovinari. Societatea

,,În data de 23 octombrie, începând cu ora 11:30, la Rovinari, va avea loc lansarea oficială a noului serviciu de salubrizare asigurat de compania Iridex Group Salubrizare. Cu această ocazie vor fi prezentate mașinile și echipamentele cu care va lucra noua firmă în județul Gorj.

Printre cei prezenți la eveniment se vor afla: președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, vicepreședinta Anca Bordușanu, conducerea și patronatul firmei Iridex Group Salubrizare, primarii care fac parte din acest contract, precum și reprezentanții ADIS Gorj.

De la data de 1 noiembrie 2025, serviciile de salubrizare din județul Gorj vor fi preluate de Iridex Group Salubrizare, operatorul urmând să deservească 51 de localități, printre care: Albeni, Alimpești, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănești, Bâlteni, Bengești-Ciocadia, Bolboși, Borăscu, Brănești, Bumbești-Pițic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Câlnic, Ciuperceni, Crasna, Crușet, Dănciulești, Dănești, Drăguțești, Fărcășești, Glogova, Godinești, Ionești, Lelești, Mușetești, Negomir, Novaci, Plopșoru, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Samarinești, Săcelu, Schela, Scoarța, Slivilești, Stănești, Stejari, Stoina, Telești, Tismana, Turburea, Turcinești, Țânțăreni, Urdari și Văgiulești.

Autoritățile locale și reprezentanții Iridex subliniază că toate persoanele juridice din aceste localități au obligația de a încheia un contract de salubrizare cu noul operator. Refuzul de a respecta această obligație poate atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților.

Pentru încheierea contractelor, firmele trebuie să prezinte următoarele documente:

CUI/CIF/Certificat constatator;

Carte de identitate a administratorului.

Contractele pot fi încheiate în mai multe moduri:

Prin e-mail, la adresa: [email protected];

La sediul Iridex Group Salubrizare din Rovinari, str. Autoliv nr. 29;

Direct la punctul de lucru, prin intermediul agenților de vânzări Iridex.

Pentru informații suplimentare, companiile pot contacta dispeceratul la 021 9739 sau coordonatorul zonal la 0727 312 689.

Reprezentanții Iridex Group Salubrizare atrag atenția că această schimbare urmărește optimizarea serviciilor de salubritate și asigurarea unui mediu mai curat pentru locuitorii județului Gorj, iar cooperarea firmelor locale este esențială pentru implementarea eficientă a serviciilor.

De menționat că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Gorj a semnat, la jumătatea acestui an, un contract cu operatorul Iridex, care va asigura serviciile de salubrizare în 51 de localități din județ, timp de 8 ani.

Valoarea totală a contractului se ridică la 153 de milioane de lei.

Serviciile de salubrizare includ distribuirea a peste 70.000 de pubele noi, colectarea deșeurilor pe patru fracții – reciclabil, biodegradabil, rezidual și sticlă – precum și ridicarea deșeurilor textile.

Implementarea acestui contract marchează un pas important în modernizarea și eficientizarea serviciului de gestionare a deșeurilor la nivel județean”, au transmis reprezentanții ADIS Gorj.