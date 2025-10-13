Elevă de clasa a II-a de la Școala gimnazială nr. 1 din Bumbești Jiu lovită de o poartă metalică

Un eveniment nefericit s-a petrecut la Școala Generală nr. 1 din Bumbești Jiu, unde o elevă de clasa a II-a a fost lovită de o poartă de metal, în apropierea terenului de sport.

Poarta s-a desprins din balamale, iar incidentul a necesitat intervenția autorităților. La fața locului se efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Din fericire, fetița a suferit doar răni superficiale și nu a fost necesară spitalizarea.

,,Conducerii școlii a anunțat incidentul la scurt timp de la producere, e vorba de poarta de acces spre un teren de fotbal, din cele comunicate de domnul director, câțiva copii s-ar fi prins de poartă, ar fi balansat-o, moment în care a căzut. E vorba despre o fetiță, care în cădere s-ar fi lovit, poarta câzând cumva pe lângă ea, nu a picat pe fetiță pentru că daca ar fi picat, lucrurile ar fi stat mult mai rău, fiind vorba și de o anumită greutate a obiectului în sine. Fata în cădere, s-a lovit la cot și la picior, a fost dusă la cabinetul medical”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Terenul de sport unde a avut loc incidentul a fost dat în folosință anul trecut și est încă în garanție.

La fața locului s-au deplasat reprezentanți de la Poliția Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Primăria Bumbești Jiu.