vineri, august 22, 2025
    Orașele importante din România încălzite cu resurse de la Gorj

    Importanța CE Oltenia nu e doar o lozincă a politicienilor de la Gorj. Dincolo de explorarea electorală a subiectului, CE Oltenia reprezintă un reper important pentru România. Cărbunele extras din Gorj, din ce în ce mai puțin, asigură necesarul din marile orașe ale României, acolo unde duduie economia. Astfel, un județ monoindustrial care nu a contat prea mult pe harta celor de la capitală este vital pentru zonele dezvoltate.

    „Cărbunele din Gorj și totodată CE Oltenia trebuiesc tratate cu responsabilitate, nu numai din punct de vedere strategic pentru Sistemul Energetic Național ci și din punct de vedere al stabilității sociale pentru marile orașe. Ex. Timișoara incălzită cu cărbune exploatat din CEOltenia.
    Partenerii confirmă și întăresc că CE Oltenia este o companie energetică importantă și serioasă care, indiferent de multitudinea de contexte, aduce prosperitate și confort populației din această țară.Toți actorii politici trebuie să fie motivați de aceste lucruri pentru a da posibilitate CE Oltenia să își continuie activitatea și pe viitor”, este mesajul transmis de Ștefan Constantin, fost secretar de stat în Ministerul Energiei.

