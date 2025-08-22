Incendiu la Baia de Fier. O casă a luat foc

O locuință a ard, noaptea trecută în localitatea Baia de Fier. La stingerea incendiului au participat douuă autospeciale de la Garda de intervenție Novaci și Târgu Jiu și cea a SVSU Baia de Fier. Potrivit martorilor exista pericolul ca focul să se extindă și la alte gospodării însă, din fericire, a fost lichidat la timp.



