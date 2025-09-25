spot_img
    Actualitate

    Panouri fotovoltaice pentru familiile nevoiașe din Turburea

    Proiect ambițios în localitatea Turburea. Autoritățile vor spijini familiile prin montarea de panouri fotovoltaice dotate cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice. Proiectul este posibil prin intermediul Consiliului Județean Gorj.

    Primarul Ion Bîrca susține că în câteva săptămâni ar putea începe montarea panourilor. ” Este un lucru extraordinar pentru cele 260 de familii din comuna Turburea. Vorbim de investiții de 5.000.000 lei, bani care au ajuns la noi prin intermediul Consiliului Județean Gorj. Vrem să ajutăm familiile nevoiașe să reducă din cheltuielile zilnice. Am avut mult de muncă la dosare și le mulțumesc angajaților pentru implicare”, a transmis Ion Bârcă.

