Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ și-a îmbogățit deficitul cu 26 de lucrări de artă

Patrimoniul Muzeului Național „Constantin Brâncuși” s-a îmbogățit cu 26 de lucrări de artă.
„Este vorba despre 23 de lucrări de bronz – sculptură mică și 3 lucrări de piatră, realizate de artista din Statele Unite ale Americii – Patricia Goodrich.
Aceste lucrări au făcut parte din expoziția „WE” care a avut loc în această vară la noi și a fost organizată în parteneriat cu bunii noștri colaboratori de la Inter-Art Aiud, Romania !
Este o bucurie pentru noi să deținem în patrimoniu lucrări semnate de Patricia Goodrich, artistă licențiată în arte la Universitatea Western Michigan cu o diplomă de master în arte la Universitatea Philadelphia și beneficiar de burse și rezidențe prin Fundația Andy Warhol, Centrul Atlantic pentru Arte, Europos Parkas – Lituania, Festivalul Khajuraho – India, Fundația Leeway, Simpozionul de sculptură Makole – Slovenia, AMCC – Maroc, Promart Haiti, Fundația Puffin etc“, au transmis reprezentanții Muzeului Național „Constantin Brâncuși“.
