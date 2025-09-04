spot_img
23.4 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 4, 2025
Altele
    AcasăActualitateParc fotovoltaic în inima mineritului, în zona minieră Jilț
    Actualitate

    Parc fotovoltaic în inima mineritului, în zona minieră Jilț

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    0

    Comuna Mătăsari a lansat procedura pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren de 30.000 mp, aflat în proprietatea localității. Investiția vizează producerea de energie electrică din surse regenerabile, care va fi introdusă în Sistemul Electroenergetic Național (SEN) și utilizată pentru alimentarea instituțiilor publice și a iluminatului stradal din comună.
    Proiectul, cu o putere instalată de 160,29 kWp, presupune montarea a 274 de module fotovoltaice monocristaline, fiecare cu o putere minimă de 585 Wp și un randament nominal de cel puțin 22,65%. Sistemul va fi echipat cu trei invertoare trifazate (100 kW, 50 kW și 12 kW), conform normelor ANRE.
    Conform estimărilor PVGIS, producția anuală de energie va fi de aproximativ 165,92 MWh, în primul an de funcționare. Amplasamentul este situat în zona unității miniere de carieră (UMC) Jilț, iar terenul nu prezintă restricții de construire sau riscuri de mediu.
    Autoritatea contractantă este comuna Mătăsari, iar procedura de atribuire, desfășurată online, are ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 16 septembrie.
    Printre beneficiile așteptate se numără reducerea costurilor pentru consumul de energie electrică al instituțiilor publice, crearea de locuri de muncă și contribuția la obiectivele naționale privind creșterea ponderii energiei din surse regenerabile.

    Articolul precedent
    O primărie a alocat peste 2,3 milioane de lei pentru a reabilita acum ștrandul din localitate
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!