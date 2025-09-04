Parc fotovoltaic în inima mineritului, în zona minieră Jilț

Comuna Mătăsari a lansat procedura pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren de 30.000 mp, aflat în proprietatea localității. Investiția vizează producerea de energie electrică din surse regenerabile, care va fi introdusă în Sistemul Electroenergetic Național (SEN) și utilizată pentru alimentarea instituțiilor publice și a iluminatului stradal din comună.

Proiectul, cu o putere instalată de 160,29 kWp, presupune montarea a 274 de module fotovoltaice monocristaline, fiecare cu o putere minimă de 585 Wp și un randament nominal de cel puțin 22,65%. Sistemul va fi echipat cu trei invertoare trifazate (100 kW, 50 kW și 12 kW), conform normelor ANRE.

Conform estimărilor PVGIS, producția anuală de energie va fi de aproximativ 165,92 MWh, în primul an de funcționare. Amplasamentul este situat în zona unității miniere de carieră (UMC) Jilț, iar terenul nu prezintă restricții de construire sau riscuri de mediu.

Autoritatea contractantă este comuna Mătăsari, iar procedura de atribuire, desfășurată online, are ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 16 septembrie.

Printre beneficiile așteptate se numără reducerea costurilor pentru consumul de energie electrică al instituțiilor publice, crearea de locuri de muncă și contribuția la obiectivele naționale privind creșterea ponderii energiei din surse regenerabile.

