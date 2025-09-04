spot_img
    O primărie a alocat peste 2,3 milioane de lei pentru a reabilita acum ștrandul din localitate

    La finalul sezonului estival, autoritățile locale din județul Gorj au decis să aloce o sumă considerabilă, de peste 2,3 milioane de lei, în vederea reabilitării ștrandului din orașul Bumbești-Jiu. Această investiție este parte a unui plan mai amplu de modernizare a infrastructurii publice din localitate, prin care administrația își propune să ofere cetățenilor condiții mai bune de petrecere a timpului liber și de desfășurare a activităților recreative.
    Conform informațiilor transmise de Primăria Bumbești-Jiu, procedurile necesare pentru demararea proiectului au fost finalizate în perioada verii, iar lucrările propriu-zise urmează să fie inițiate chiar în cursul acestei luni. Reabilitarea ștrandului presupune atât intervenții asupra bazinelor și a instalațiilor aferente, cât și modernizarea spațiilor adiacente, astfel încât obiectivul să poată răspunde cerințelor actuale în materie de siguranță, igienă și confort.
    Reprezentanții administrației locale au menționat că proiectul vizează crearea unui spațiu accesibil tuturor categoriilor de public, indiferent de vârstă. În acest sens, sunt incluse lucrări pentru îmbunătățirea zonelor verzi, a aleilor pietonale, precum și a facilităților de recreere și relaxare. Totodată, planurile prevăd introducerea unor dotări suplimentare care să asigure o funcționalitate extinsă a ștrandului, atât pe durata verii, cât și în afara sezonului de vârf.
    Finalizarea investiției este programată astfel încât ștrandul să fie redeschis publicului în timp util pentru următorul sezon estival.

