spot_img
24.5 C
Târgu Jiu
luni, august 18, 2025
Altele
    AcasăHeadlinesPovestea cutremurătoare a Cristinei, angajată a Apelor Române Jiu: „După 7 ani...
    HeadlinesSocial

    Povestea cutremurătoare a Cristinei, angajată a Apelor Române Jiu: „După 7 ani de suferință, am o ultimă șansă la viață”

    Ana Bîrcă
    By Ana Bîrcă
    0
    356

    Cristina Goga, angajată a Administrației Bazinale de Apă Jiu, trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Diagnosticată cu Sindrom de pensă aorto-mezenterică, o boală extrem de rară, întâlnită în doar două cazuri în România, Cristina are nevoie urgentă de o nouă intervenție chirurgicală – singura șansă pentru a putea trăi normal.

    Timp de șapte ani, Cristina a trecut prin dureri cumplite, trei operații eșuate și investigații costisitoare, fără rezultat. Ultimele analize medicale au arătat că situația ei s-a agravat, apărând complicații severe: hernie hiatală, reflux biliar, stază biliară și sindrom Ehlers-Danlos hipermobil.

    În ciuda suferinței, Cristina nu a renunțat niciodată la luptă. Optimismul și credința au ținut-o în picioare, dar acum are nevoie de sprijinul nostru.

    În luna septembrie 2025, ea este programată la o operație complexă, al cărei cost depășește 20.000 de euro – o sumă imposibil de strâns singură.

    Cont pentru donații:
    IBAN: RO07 BRDE 170S V029 9547 1700
    Titular: Goga Cristina Maria Ana

    Colegii și prietenii Cristinei au lansat o campanie umanitară sub mesajul: „Distribuind și TU, contribuind FIECARE, reușim ÎMPREUNĂ!”

    Orice gest contează, fie o donație, fie o simplă distribuire a mesajului. Pentru Cristina, aceste gesturi pot însemna șansa la o nouă viață.

    Detalii suplimentare:

    Cristina Goga – Facebook – https://www.facebook.com/cirmiz.cristina
    – Administrația Bazinală de Apă Jiu – Facebook – https://www.facebook.com/ApeleRomaneABAJiu/

    Articolul precedent
    Peste 100 de hectare devastate în Cartierul Narciselor: imagini surprinse cu drona
    Articolul următor
    Dosar penal după ce s-a urcat la volan. Ce a făcut!
    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    inchirieri auto otopeni pe Trei șoferi dintr-o lovitură. Vezi ce au făcut!
    Marius Daniel pe Comunicat Aparegio Gorj: Asociația lu’ “Vali Galerie”, în acțiune!!!
    George pe Scandal între părinți, din cauza copiilor
    error: Content is protected !!