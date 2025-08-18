Povestea cutremurătoare a Cristinei, angajată a Apelor Române Jiu: „După 7 ani de suferință, am o ultimă șansă la viață”

Cristina Goga, angajată a Administrației Bazinale de Apă Jiu, trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Diagnosticată cu Sindrom de pensă aorto-mezenterică, o boală extrem de rară, întâlnită în doar două cazuri în România, Cristina are nevoie urgentă de o nouă intervenție chirurgicală – singura șansă pentru a putea trăi normal.

Timp de șapte ani, Cristina a trecut prin dureri cumplite, trei operații eșuate și investigații costisitoare, fără rezultat. Ultimele analize medicale au arătat că situația ei s-a agravat, apărând complicații severe: hernie hiatală, reflux biliar, stază biliară și sindrom Ehlers-Danlos hipermobil.

În ciuda suferinței, Cristina nu a renunțat niciodată la luptă. Optimismul și credința au ținut-o în picioare, dar acum are nevoie de sprijinul nostru.

În luna septembrie 2025, ea este programată la o operație complexă, al cărei cost depășește 20.000 de euro – o sumă imposibil de strâns singură.

Cont pentru donații:

IBAN: RO07 BRDE 170S V029 9547 1700

Titular: Goga Cristina Maria Ana

Colegii și prietenii Cristinei au lansat o campanie umanitară sub mesajul: „Distribuind și TU, contribuind FIECARE, reușim ÎMPREUNĂ!”

Orice gest contează, fie o donație, fie o simplă distribuire a mesajului. Pentru Cristina, aceste gesturi pot însemna șansa la o nouă viață.

Detalii suplimentare:

Cristina Goga – Facebook – https://www.facebook.com/cirmiz.cristina

– Administrația Bazinală de Apă Jiu – Facebook – https://www.facebook.com/ApeleRomaneABAJiu/