    Piața 9 Mai închisă. Vezi motivul!

    Radu Istudor
    Radu Istudor
    Pentru câteva zile activitățile de comerț din Piața 9 Mai vor fi sistate. Autoritățile transmit că piața se află într-un proces de reorganizare. Lucrările sunt efectuate de societate Edilitara.

    „Piața din 9 Mai va intra într-un proces de reorganizare în perioada următoare. Toată această reorganizare se face de către societatea Edilitara, după modelul Pieței Mari. După această reorganizare, piața va intra și într-un proces de reabilitare. Durata lucrărilor va fi foarte scurtă, de câteva zile”, a transmis primarul Marcel Romanescu.

    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
