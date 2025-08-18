Primarii puși să semneze pentru garantarea proiectelor accesate

Guvernul nu știe cum să mai strângă cureaua în teritoriu. Recent, primarii au fost puși să semneze declarații pe proprie răspundere că vor finaliza, până în vara anului 2026, proiectele pe PNRR. Guvernul a pus la cale o ordonanță de guvern prin care pune sub semnul întrebării toate proiectele aflate în desfășurare.

La Gorj sumele accesate prin PNRR sau Anghel Saligny sunt importante. Nu există localitatea unde să nu fie accesate fonduri. Unele lucrări sunt realizate în proporții considerabile, pe alte șantiere se lucrează mai greu. Primarii au fost puși să semneze că investițiile vot fi gata anul următor.

„La Gorj, situația este diversă. Fiecare din cele 70 de localități au două, trei sau mai multe proiecte. Prin Consiliul Județean avem două proiecte prin PNRR, unul deja recepționat, altul urmează să fie recepționat în maxim o lună, și două proiecte pe spitale care au un grad de execuție de peste 80%. Nu am fost consultați înainte să apară public acest proiect de act normativ. Toți președinții de consilii județene și primarii am semnat, în iunie, o declarație pe propria răspundere prin care ne asumăm că toate contractele finanțate prin PNRR, fie că sunt în derulare sau doar la nivel de proiectare, vor fi finalizate până în august 2026. Dacă nu sunt finalizate, România riscă să returneze întreaga sumă. (…..) Sunt de acord că proiectele neîncepute, mai ales în zona lucrărilor, ar trebui evaluate. Acolo unde licitațiile sunt deja în desfășurare și contractele se pot semna până în septembrie, iar primarii și consiliile județene garantează că lucrările vor fi finalizate, acele proiecte trebuie să continue. Avem nevoie de modernizarea dispensarelor, a spitalelor, a școlilor. Toate acestea trebuie făcute prin dialog. Din păcate, acest dialog a lipsit. Dacă ar fi existat, nu am fi avut acest scandal național legat de proiectul de ordonanță’, a transmis președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu.